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    Дмитрий Малышко: «Помните – злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее»

    Теги Кубок мира сборная России Дмитрий Малышко

    Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в спринте Контиолахти (94-е место).

    «Ужасая гонка. Не оправился от болезни. Очень хотел сделать праздник своим родным, близким, болельщикам из Питера, Карелии, Выборга и всем, кто приезжает в Контиолахти каждый год.

    Сезон подходит к концу, и в такой форме дальше стартовать нельзя. Нужно вылечиться и восстановиться.

    Спасибо всем кто болеет за меня, да и вообще за команду! И помните – злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее... Только вместе мы – сила!» – написал Малышко.

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