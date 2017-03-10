Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в спринте Контиолахти (94-е место).

«Ужасая гонка. Не оправился от болезни. Очень хотел сделать праздник своим родным, близким, болельщикам из Питера, Карелии, Выборга и всем, кто приезжает в Контиолахти каждый год.



Сезон подходит к концу, и в такой форме дальше стартовать нельзя. Нужно вылечиться и восстановиться.



Спасибо всем кто болеет за меня, да и вообще за команду! И помните – злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее... Только вместе мы – сила!» – написал Малышко.