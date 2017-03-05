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    Кубок IBU. Гонка преследования. Вайдель победила, Сливко – 2-я, Кайшева – 3-я

    Теги сборная России жен сборная Германии жен результаты сборная Швеции жен Кубок IBU Анастасия Загоруйко (Романова) Екатерина Шумилова сборная Австрии жен Дарья Виролайнен Ульяна Кайшева Дуня Здоуц Анна Никулина Виктория Сливко Анна Вайдель Ольга Алифировец

    Немецкая биатлонистка Анна Вайдель сегодня победила в пасьюте на этапе Кубка IBU в Контиолахти, россиянки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева заняли второе и третье места.

    Кубок IBU

    7-й этап

    Контиолахти, Финляндия

    Женщины

    Гонка преследования

    1. Анна Вайдель (Германия) – 31.07,8 (0+0+2+0)
    2. Виктория Сливко (Россия) – 2,8 (0+0+0+0)
    3. Ульяна Кайшева (Россия) – 3,7 (1+0+0+0)
    4. Ольга Алифировец (Швеция) – 18,8 (0+0+0+0)
    5. Дуня Здоуц (Австрия) – 19,1 (0+1+0+0)
    6. Анна Никулина (Россия) – 19,5 (0+0+1+1)
    7. Екатерина Шумилова (Россия) – 19,6 (1+0+1+1)
    8. Дарья Виролайнен (Россия) – 31,7 (1+1+2+1)...
    14. Анастасия Загоруйко (Россия) – 1.36,0 (0+2+1+1)

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