Кубок IBU. Гонка преследования. Вайдель победила, Сливко – 2-я, Кайшева – 3-я
Немецкая биатлонистка Анна Вайдель сегодня победила в пасьюте на этапе Кубка IBU в Контиолахти, россиянки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева заняли второе и третье места.
Кубок IBU
7-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Гонка преследования
1. Анна Вайдель (Германия) – 31.07,8 (0+0+2+0)
2. Виктория Сливко (Россия) – 2,8 (0+0+0+0)
3. Ульяна Кайшева (Россия) – 3,7 (1+0+0+0)
4. Ольга Алифировец (Швеция) – 18,8 (0+0+0+0)
5. Дуня Здоуц (Австрия) – 19,1 (0+1+0+0)
6. Анна Никулина (Россия) – 19,5 (0+0+1+1)
7. Екатерина Шумилова (Россия) – 19,6 (1+0+1+1)
8. Дарья Виролайнен (Россия) – 31,7 (1+1+2+1)...
14. Анастасия Загоруйко (Россия) – 1.36,0 (0+2+1+1)
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