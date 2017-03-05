Немецкая биатлонистка Анна Вайдель сегодня победила в пасьюте на этапе Кубка IBU в Контиолахти, россиянки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева заняли второе и третье места.

Кубок IBU

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Гонка преследования

1. Анна Вайдель (Германия) – 31.07,8 (0+0+2+0)

2. Виктория Сливко (Россия) – 2,8 (0+0+0+0)

3. Ульяна Кайшева (Россия) – 3,7 (1+0+0+0)

4. Ольга Алифировец (Швеция) – 18,8 (0+0+0+0)

5. Дуня Здоуц (Австрия) – 19,1 (0+1+0+0)

6. Анна Никулина (Россия) – 19,5 (0+0+1+1)

7. Екатерина Шумилова (Россия) – 19,6 (1+0+1+1)

8. Дарья Виролайнен (Россия) – 31,7 (1+1+2+1)...

14. Анастасия Загоруйко (Россия) – 1.36,0 (0+2+1+1)