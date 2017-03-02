Российская биатлонистка Екатерина Шумилова сегодня в финском Контиолахти на Кубке IBU выиграла индивидуальную гонку, еще одна россиянка Ульяна Кайшева стала 2-й.

Кубок IBU

7-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Екатерина Шумилова (Россия) – 46.57,9 (0+0+0+2)

2. Ульяна Кайшева (Россия) – 22,2 (1+0+1+0)

3. Ольга Алифировец (Швеция) – 39,5 (0+0+0+0)

4. Энора Латюльер (Франция) – 55,7 (0+0+0+2)

5. Сюнневе Сулемдал (Норвегия) – 57,2 (0+1+0+0)

6. Каролин Хорхлер (Германия) – 1.03,5 (0+1+1+0)...

10. Виктория Сливко (Россия) – 2.07,5 (2+0+0+1)...

13. Ольга Шестерикова (Россия) – 2.20,8 (0+1+1+1)...

17. Дарья Виролайнен (Россия) – 3.12,9 (2+0+1+2)...

19. Анна Никулина (Россия) – 3.31,6 (0+0+0+4)