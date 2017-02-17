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    Ирина Старых: «По расстановке по этапам все решали тренеры, и наше мнение не учитывалось»

    Теги сборная России жен ЧМ-2017 Ирина Старых

    Российская биатлонистка Ирина Старых сообщила, что решение по расстановке спортсменок по этапам эстафеты ЧМ-2017 принимали исключительно тренеры.

    «На самом деле обидно, что мы так низко опустились в протоколе. Но это эстафета, в ней бежит команда. И я никогда никому не скажу ничего обидного. Мы – единое целое и будем поддерживать друг друга в любой ситуации.

    – Не хотелось пробежать четвертый этап?

    – Все решали тренеры, и наше мнение не учитывалось. У меня спросили, есть ли какие-то пожелания, но я ответила, что мне без разницы», — рассказала Старых.

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