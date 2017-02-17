Российская биатлонистка Ирина Старых сообщила, что решение по расстановке спортсменок по этапам эстафеты ЧМ-2017 принимали исключительно тренеры.

«На самом деле обидно, что мы так низко опустились в протоколе. Но это эстафета, в ней бежит команда. И я никогда никому не скажу ничего обидного. Мы – единое целое и будем поддерживать друг друга в любой ситуации.

– Не хотелось пробежать четвертый этап?

– Все решали тренеры, и наше мнение не учитывалось. У меня спросили, есть ли какие-то пожелания, но я ответила, что мне без разницы», — рассказала Старых.

Александр Касперович: «Старых сама отказалась бежать четвертый этап»