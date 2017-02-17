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    Дальмайер побила рекорд Туры Бергер, завоевав 10 медалей ЧМ подряд

    Теги Тура Бергер сборная Германии жен сборная Норвегии жен рекорды Лаура Дальмайер ЧМ-2017

    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер побила рекорд норвежки Туры Бергер по количеству медалей чемпионатов мира, завоеванных подряд.

    Сегодня немка завоевала золото в составе эстафеты. На чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер ранее выиграла три золота – в смешанной эстафете, гонке преследования и индивидуальной гонке, а также серебро в спринте.

    На предыдущем мировом первенстве в Холменколлене немецкая биатлонистка завоевала пять медалей подряд (золото в пасьюте, серебро в масс-старте, а также бронзовые награды в спринте, индивидуальной гонке и эстафете).

    Немка побила рекорд двукратной олимпийской чемпионки Бергер, которая завоевывала девять медалей подряд на чемпионатах мира 2012 и 2013 годов (6-2-1).

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