Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ольга Подчуфарова: «Доверят бежать в эстафете – с радостью выйду на старт»

    Теги сборная России жен Ольга Подчуфарова ЧМ-2017

    Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила, что готова бежать в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

    – В нашей команде в Хохфильцене осталось пять девочек. В каких вы отношениях друг с другом?

    – Мы в нормальных отношениях. В команде все спортсменки – ярко-выраженные индивидуалистки. У каждой из девочек очень сильный характер, все лидеры по натуре, поэтому об очень тесной дружбе говорить сложно. Но в целом мы хорошо ладим.

    – Сейчас тренерский штаб рассматривает различные варианты эстафетной четверки. Насколько для вас принципиально попасть в нее?

    – Доверят бежать – с радостью выйду на старт. Нет – никаких вопросов задавать не буду, – рассказала Подчуфарова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться