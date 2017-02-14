Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила, что готова бежать в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

– В нашей команде в Хохфильцене осталось пять девочек. В каких вы отношениях друг с другом?

– Мы в нормальных отношениях. В команде все спортсменки – ярко-выраженные индивидуалистки. У каждой из девочек очень сильный характер, все лидеры по натуре, поэтому об очень тесной дружбе говорить сложно. Но в целом мы хорошо ладим.

– Сейчас тренерский штаб рассматривает различные варианты эстафетной четверки. Насколько для вас принципиально попасть в нее?

– Доверят бежать – с радостью выйду на старт. Нет – никаких вопросов задавать не буду, – рассказала Подчуфарова.