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    Елена Вайцеховская: «Гараничев фактически прекратил сотрудничество с Гроссом»

    Теги Рикко Гросс сборная России Елена Вайцеховская Евгений Гараничев ЧМ-2017

    Журналистка Елена Вайцеховская сообщила, что российский биатлонист Евгений Гараничев прекращает сотрудничество со старшим тренером мужской сборной Рикко Гроссом.

    «Год такой. Гараничев с Гроссом завязал фактически», – ответила Вайцеховская на сообщение о прекращении сотрудничества теннисиста Рафаэля Надаля со своим дядей Тони.

    Гросс является тренером сборной России с августа 2015 года, все это время Гараничев тренировался в группе немецкого специалиста.

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