Журналистка Елена Вайцеховская сообщила, что российский биатлонист Евгений Гараничев прекращает сотрудничество со старшим тренером мужской сборной Рикко Гроссом.

«Год такой. Гараничев с Гроссом завязал фактически», – ответила Вайцеховская на сообщение о прекращении сотрудничества теннисиста Рафаэля Надаля со своим дядей Тони.

Гросс является тренером сборной России с августа 2015 года, все это время Гараничев тренировался в группе немецкого специалиста.