Гараничев третий год подряд стал лучшим среди россиян в спринте на чемпионате мира

Российский биатлонист Евгений Гараничев в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене занял 10-е место.

Таким образом, Гараничев третий год подряд становится лучшим среди россиян в спринте на чемпионате мира. Он был шестым в 2015-м в Контиолахти и в 2016-м в Холменколлене.

В 2012 году в Рупольдинге Гараничев был 12-м, в 2013-м в Нове Место лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко – 4-е место.