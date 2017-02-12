Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Гараничев третий год подряд стал лучшим среди россиян в спринте на чемпионате мира

    Теги сборная России рекорды Евгений Гараничев спринт ЧМ-2017

    Российский биатлонист Евгений Гараничев в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене занял 10-е место.

    Таким образом, Гараничев третий год подряд становится лучшим среди россиян в спринте на чемпионате мира. Он был шестым в 2015-м в Контиолахти и в 2016-м в Холменколлене.

    В 2012 году в Рупольдинге Гараничев был 12-м, в 2013-м в Нове Место лучший результат среди россиян показал Дмитрий Малышко – 4-е место.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться