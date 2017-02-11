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    ЧМ-2017. Свенсену была оказана медицинская помощь после финиша в спринте

    Теги Эмиль Хегле Свенсен сборная Норвегии Эгиль Кристиансен фото ЧМ-2017

    Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свенсен получил медицинскую помощь в зоне финиша после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Спортсмен пролежал на снегу 10 минут, прежде, чем смог подняться при помощи медиков.

    По словам тренера Эгиля Кристиансена, биатлонист пережил коллапс на последнем круге гонки.

    Свенсен финишировал 36-м, уступил победителю Бенедикту Доллю из Германии 1.33,9 секунды.

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