Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил свою позицию по борьбе с допингом.

«Понимаю, что некоторые мои слова могут вызвать ответную реакцию у людей, и не всегда положительную, но я так устроен, что не могу молчать. Если меня что-то тревожит и беспокоит, то мне необходимо об этом сказать.

Хочу быть убежден, что мой любимый вид спорта чист, и не буду отрекаться от своего мнения. Но в ближайшие дни буду полностью сосредоточен на чемпионате мира и постараюсь не обращать внимания на все остальное», – цитирует Фуркада L’Equipe.