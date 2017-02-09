Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад заявил, что покинул церемонию награждения после смешанной эстафеты на ЧМ-2017 в Хохфильцене из-за присутствия на ней российского биатлониста Александра Логинова.

«Я не из плохих парней. Я считаю, что заслуживаю уважение, когда борюсь и выигрываю честно», – сказал Фуркад.

«Антон Шипулин отказался пожать руку и повернулся ко мне спиной, когда мы должны были поздравить друг друга с медалями. Из-за этого я ушел с подиума», – цитирует француза NRK.

На пресс-конференции Фуркад ответил на вопрос одного из немецких спортсменов, не произошло ли чего-либо во время четвертого этапа эстафеты, что его разозлило.

«Это из-за Логинова. Это не имеет ничего общего с тем, что случилось на трассе. Там был спурт, он был агрессивным.

Приношу извинения, что это случилось тогда, когда вы выиграли золото. Мне стыдно», – сказал Фуркад, обращаясь к немецким биатлонистам.

«Нет-нет, все в порядке. Это не твоя вина, а их», – заявила в ответ Ванесса Хинц.

«Не так давно я получил письмо, что российские спортивные чиновники потребовали, чтобы IBU наказал меня за твит о Логинове. А сейчас они не захотели подать мне руки. Мне грустно, потому что мы говорим не о спорте, а об этом происшествии», – приводит слова Фуркада VG.

Мартен Фуркад: «С Шипулиным играл в свою любимую игру»

Дмитрий Губерниев: «Мартен Фуркад, ты свинья»