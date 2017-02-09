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    Ольга Подчуфарова: «Фуркад ведет себя некрасиво»

    Теги сборная России сборная России жен сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов Ольга Подчуфарова ЧМ-2017

    Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление на первом этапе смешанной эстафеты ЧМ-2017.

    «Скажем так,  состояние нормальное, но изначально первый-второй круги я пошла не своим темпом. Шли группой, из-за этого накатило, пришибло на финишный круг. Если бы разложила силы иначе, на финиш было бы другое состояние.

    К стойке подходила, почувствовала, что иду не своим темпом. Чуть сбавила, и удалось сработать на рубеже. Прошу извинить меня за такое мое состояние. Ничего нового по сезону мы не увидели.

    То, что от меня требовалось в плане стрельбы, я постаралась сделать максимально хорошо», – рассказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Также Подчуфарова поделилась мнением о действиях Мартена Фуркада в гонке и после нее.

    «На финише, по моему мнению, Мартен повел себя не очень спортивно. Закрывать створ — это не очень хорошо и честно. Может, правила это позволяют, но неписанные законы Фуркад нарушил. Я думаю, в глобальном смысле не стоит сводить такое крупное событие, как чемпионат мира, к обсуждению отношений между спортсменами.

    Фуркад ведет себя некрасиво. Зачем устраивать провокации против Логинова, если с точки зрения спортивного закона он имеет право выступать после отбытого наказания? Он выполнил все критерии попадания на чемпионат мира и имеет право выступать на любых соревнованиях», – отметила Подчуфарова в интервью «Чемпионату».

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