Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала свое выступление на первом этапе смешанной эстафеты ЧМ-2017.

«Скажем так, состояние нормальное, но изначально первый-второй круги я пошла не своим темпом. Шли группой, из-за этого накатило, пришибло на финишный круг. Если бы разложила силы иначе, на финиш было бы другое состояние.

К стойке подходила, почувствовала, что иду не своим темпом. Чуть сбавила, и удалось сработать на рубеже. Прошу извинить меня за такое мое состояние. Ничего нового по сезону мы не увидели.

То, что от меня требовалось в плане стрельбы, я постаралась сделать максимально хорошо», – рассказала Подчуфарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Также Подчуфарова поделилась мнением о действиях Мартена Фуркада в гонке и после нее.

«На финише, по моему мнению, Мартен повел себя не очень спортивно. Закрывать створ — это не очень хорошо и честно. Может, правила это позволяют, но неписанные законы Фуркад нарушил. Я думаю, в глобальном смысле не стоит сводить такое крупное событие, как чемпионат мира, к обсуждению отношений между спортсменами.

Фуркад ведет себя некрасиво. Зачем устраивать провокации против Логинова, если с точки зрения спортивного закона он имеет право выступать после отбытого наказания? Он выполнил все критерии попадания на чемпионат мира и имеет право выступать на любых соревнованиях», – отметила Подчуфарова в интервью «Чемпионату».