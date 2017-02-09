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    Кентен Фильон-Майе: «Мы преподали русским урок на трассе. Это сведение счетов»

    Теги сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017 Кентен Фильон-Майе

    Французский биатлонист Кентен Фильон-Майе прокомментировал конфликт Мартена Фуркада с Антоном Шипулиным и Александром Логиновым после смешанной эстафеты на ЧМ-2017.

    «В последнее время о русских очень много говорят. Обманщики должны быть отстранены в любом виде спорта.

    А когда мы преподаем им урок на трассе – это еще и сведение счетов», – рассказал Фильон-Майе.

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