Кентен Фильон-Майе: «Мы преподали русским урок на трассе. Это сведение счетов»
Французский биатлонист Кентен Фильон-Майе прокомментировал конфликт Мартена Фуркада с Антоном Шипулиным и Александром Логиновым после смешанной эстафеты на ЧМ-2017.
«В последнее время о русских очень много говорят. Обманщики должны быть отстранены в любом виде спорта.
А когда мы преподаем им урок на трассе – это еще и сведение счетов», – рассказал Фильон-Майе.
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