Французский биатлонист Кентен Фильон-Майе прокомментировал конфликт Мартена Фуркада с Антоном Шипулиным и Александром Логиновым после смешанной эстафеты на ЧМ-2017.

«В последнее время о русских очень много говорят. Обманщики должны быть отстранены в любом виде спорта.

А когда мы преподаем им урок на трассе – это еще и сведение счетов», – рассказал Фильон-Майе.