ЧМ-2017. Шипулин и Логинов не стали пожимать руку Мартену Фуркаду на церемонии награждения
Россияне Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать руку французу Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017.
Шипулин и Логинов обменялись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя фрацузскими спортсменами, но перед Фуркадом развернулись и ушли.
Отметим, что после этого Фуркад покинул церемонию награждения.
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