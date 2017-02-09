Россияне Антон Шипулин и Александр Логинов не стали пожимать руку французу Мартену Фуркаду на церемонии награждения после смешанной эстафеты ЧМ-2017.

Шипулин и Логинов обменялись рукопожатиями со всей сборной Германии и тремя фрацузскими спортсменами, но перед Фуркадом развернулись и ушли.

Отметим, что после этого Фуркад покинул церемонию награждения.

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