ЧМ-2017. Мартен Фуркад ушел с церемонии награждения из-за присутствия Логинова
Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017.
Спортсмен сделал это после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России, в составе которой был Александр Логинов.
Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.
Напомним, что Фуркад неоднократно критиковал Логинова из-за дисквалификации за допинг.
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