Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017.

Спортсмен сделал это после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России, в составе которой был Александр Логинов.

Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.

Напомним, что Фуркад неоднократно критиковал Логинова из-за дисквалификации за допинг.