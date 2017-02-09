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    ЧМ-2017. Мартен Фуркад ушел с церемонии награждения из-за присутствия Логинова

    Теги сборная России сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017

    Французский биатлонист Мартен Фуркад демонстративно ушел с церемонии награждения смешанной эстафеты на ЧМ-2017.

    Спортсмен сделал это после того, как на третью ступень пьедестала поднялась сборная России, в составе которой был Александр Логинов.

    Проходя мимо российской команды, Фуркад что-то сказал в сторону спортсменов.

    Напомним, что Фуркад неоднократно критиковал Логинова из-за дисквалификации за допинг.

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