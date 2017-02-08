Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко, отвечая на вопрос о конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), заявил, что в сборной России 14 спортсменов используют терапевтические исключения.

«Нужно работать спокойно, вот как наши студенты. Сегодня у нас добропорядочные и чистые спортсмены, и у нас всего 14 терапевтических исключений на всю сборную, в то время как у некоторых стран по 300.

Но с одной стороны, нам нужно проводить работу по реформированию РУСАДА, а с другой – продолжать работу с допингом внутри страны, при этом готовя команду к победам, чтобы они доказывали, что побеждают честно», – сказал Мутко.