Министр спорта России Павел Колобков заявил, что сборная страны будет стремиться повторить результат Сочи-2014 на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, что на Олимпиаде-2014 сборная России завоевала 33 медали, 13 из которых – золотые.

«Не забывайте, что в Сочи спортсмены выступали на глазах у своей публики, на домашних объектах, был совершенно иной уровень ответственности. То, что мы будем конкурентоспособными практически во всех видах программы, готов сказать со стопроцентной уверенностью.

Конечно, будем стремиться повторить результат Сочи-2014. Потенциал у нас есть во всех видах, если мы уже и в прыжках с трамплина имеем призера этапа Кубка мира.

Я смотрю на выступление в Корее с оптимизмом. Конкретные задачи поставим, когда будут определены квоты на участие, узнаем составы соперников и сформируем свои команды», – сказал Колобков.