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    Анна Фролина: «Первоначально не понимала, как можно отказаться от своей страны»

    Теги Анна Фролина (Булыгина) сборная Южной Кореи жен переходы

    Биатлонистка Анна Фролина рассказала о своем переходе в сборную Южной Кореи.

    «Комментировать переход не хотела. Слишком много раз сталкивалась с тем, насколько у нас в России «жесткий» болельщик. И просто побоялась, что если начну говорить, в меня со всех сторон полетят камни.

    Наверное, просто не была готова получить в свой адрес порцию публичного негатива. Услышать, что я предаю страну, которая меня воспитала, предаю флаг, интересы Родины – ну и так далее.

    В глубине души смотрела на свой переход именно так. Первоначально я вообще не понимала: как можно взять и с легкостью от своей страны отказаться», – сказала Фролина.

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