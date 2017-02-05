Биатлонистка Анна Фролина рассказала о своем переходе в сборную Южной Кореи.

«Комментировать переход не хотела. Слишком много раз сталкивалась с тем, насколько у нас в России «жесткий» болельщик. И просто побоялась, что если начну говорить, в меня со всех сторон полетят камни.

Наверное, просто не была готова получить в свой адрес порцию публичного негатива. Услышать, что я предаю страну, которая меня воспитала, предаю флаг, интересы Родины – ну и так далее.

В глубине души смотрела на свой переход именно так. Первоначально я вообще не понимала: как можно взять и с легкостью от своей страны отказаться», – сказала Фролина.