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    Александр Логинов: «Я человек добрый и зла ни на кого не держу»

    Теги сборная России чемпионат Европы Евгений Гараничев Александр Логинов

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в пасьюте на чемпионате Европы и рассказал об отношении к болельщикам.

    «Победа была не такой легкой, как кажется, потому что с первого круга Илиев установил очень хорошую скорость. Сегодня снова была отличная безветренная погода, поэтому мне удалось хорошо остреляться. Наверное, поэтому кажется, что было легко», – сказал Логинов.

    «Я благодарен всем болельщикам без исключения. И тем кто болеет за меня и тем, кто не болеет. Многие меня, наверно, просто не знают. Я человек добрый и зла ни на кого не держу. Я очень рад, что сейчас все именно так складывается. Буду и дальше продолжать соревноваться», – цитирует Логинова Rusbiathlon.

    «Удалось неплохо поработать и показать хороший результат в пасьюте, поэтому, конечно, я рад серебру», – сказал Евгений Гараничев.

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