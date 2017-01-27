Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев прокомментировал выступление Александра Логинова и Евгения Гараничева на чемпионате Европы.

«У Гараничева в этом сезоне в силу ряда причин получилось очень мало стартов. Для того, чтобы подойти в хорошей форме к чемпионату мира, надо набрать оптимальные кондиции, пробежать на первенстве Европы.

Но сейчас ситуация складывается так, что, судя по всему, Логинов получит право попасть в сборную России на чемпионат мира. И Гараничеву еще надо серьезно побороться за свое место. Если в пасьюте в Польше он пробежит также, как в спринте, то под вопросом встанет вообще его поездка в Австрию», – рассказал Якушев.