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    Владимир Якушев: «Если в пасьюте Гараничев пробежит так, как в спринте, то под вопросом вообще его поездка на ЧМ-2017»

    Теги сборная России чемпионат Европы Евгений Гараничев Владимир Якушев Александр Логинов ЧМ-2017

    Член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев прокомментировал выступление Александра Логинова и Евгения Гараничева на чемпионате Европы.

    «У Гараничева в этом сезоне в силу ряда причин получилось очень мало стартов. Для того, чтобы подойти в хорошей форме к чемпионату мира, надо набрать оптимальные кондиции, пробежать на первенстве Европы.

    Но сейчас ситуация складывается так, что, судя по всему, Логинов получит право попасть в сборную России на чемпионат мира. И Гараничеву еще надо серьезно побороться за свое место. Если в пасьюте в Польше он пробежит также, как в спринте, то под вопросом встанет вообще его поездка в Австрию», – рассказал Якушев.

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