Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко рассказал о своем отношении к антидопинговым нарушениям.

– На днях вы опубликовали в соцсети возмущенный пост, где отстаивали свое право высказываться по допинговым проблемам, несмотря на отбытую дисквалификацию.

– Дело в том, что я уже даже привык слышать по отношению к себе, что я «допингер», стыдно находиться рядом со мной на стадионе и тому подобное. Долгое время я все это терпел.

Но когда такие высказывания стали звучать уже официально, не где-то за спиной, а в формате статьи официального издания, я просто не могу не высказаться. Для меня все-таки важно мнение друзей и знакомых, в том числе и в интернет-пространстве.

Почему я должен считаться изгоем, если я отбыл полностью срок дисквалификации? При этом я не говорю, что мне не стыдно за тот случай с допингом. Это навсегда останется темным пятном в моей спортивной биографии.

– На данный момент вы, пожалуй, единственный из российских биатлонистов, кто признал свою вину и даже в период отстранения занимался антидопинговой пропагандой.

– Понимаете, если бы у меня была такая возможность, конечно, в свое время я бы поступил иначе и не принимал бы ничего. Но если врач говорил, что препарат не считается допингом, кому я тогда должен был верить, если не своему собственному врачу...

Уже после случившегося я посчитал важным рассказать о подробностях своего случая детям и уже взрослым спортсменам. Я делал это не для того, чтобы обелить собственное имя. Но мне кажется, это должно было помочь им осознать ту меру ответственности, которую ты несешь в профессиональном спорте, – сказал Ярошенко.