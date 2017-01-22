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    Антон Шипулин: «IBU мне в какой-то степени жалко, потому что на него идет давление»

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU Антон Шипулин Ричард Макларен

    Российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением о ситуации с допинговым скандалом.

    – Какие впечатления у вас остались от вчерашнего собрания? Можно ли говорить о расколе биатлонной семьи?

    – Я не так сильно переживал, но много об этом думал. Мнения разделяются, и IBU мне даже в какой-то степени жалко, потому что на него идет давление со стороны спортсменов, федераций и политиков.

    Главное для них не делать поспешных выводов, а разбираться точно во всем. Спортсменам больше всех это надоело, и хочется, чтобы все закончилось побыстрее, но в то же время чтобы решения были не поспешными, а продуманными. Нужно брать в расчет только прямые доказательства вины, а не косвенные.

    – Возможен ли сейчас бойкот как способ воздействия на IBU?

    – Мне бы хотелось, чтобы все было мирно и люди пришли к компромиссу. Я вижу, что IBU готов выслушать спортсменов и идти навстречу. С другой стороны, спортсмены выражают недовольство, что ряд вопросов решается долго.

    Но компромисс всегда может быть достигнут, и в конце концов, надеюсь, наступит мирный исход, – сказал Шипулин.

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