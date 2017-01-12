Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация не может обозначить сроки окончания расследования по данным из доклада Ричарда Макларена о российском допинге.

«Я прекрасно понимаю, что спортсмены обеспокоены тем, что соревнуются с теми, кто мог быть замешан в допинговом скандале.

Для нас большой головной болью является то, что в докладе Макларена много подозрений, но там не хватает доказательств.

Нельзя установить какие-либо сроки окончания этого расследования. Я надеюсь, что мы получим доказательства, но было бы совершенно неправильно ставить какую-то точку до тех пор, пока у нас не будет возможности получить факты.

Расследование может продолжаться во время и после чемпионата мира в Хохфильцене», – сказал Бессеберг.