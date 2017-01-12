Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андерс Бессеберг: «Расследование по допингу в России может продолжаться во время чемпионата мира и после него»

    Теги сборная России сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг Ричард Макларен ЧМ-2017

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг сообщил, что организация не может обозначить сроки окончания расследования по данным из доклада Ричарда Макларена о российском допинге.

    «Я прекрасно понимаю, что спортсмены обеспокоены тем, что соревнуются с теми, кто мог быть замешан  в допинговом скандале.

    Для нас большой головной болью является то, что в докладе Макларена много подозрений, но там не хватает доказательств.

    Нельзя установить какие-либо сроки окончания этого расследования. Я надеюсь, что мы получим доказательства, но было бы совершенно неправильно ставить какую-то точку до тех пор, пока у нас не будет возможности получить факты.

    Расследование может продолжаться во время и после чемпионата мира в Хохфильцене», – сказал Бессеберг.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться