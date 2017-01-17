Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении женской сборной России в текущем сезоне и отсутствии своей дочери Дарьи Виролайнен на Кубке мира.

– У девчонок – катастрофа. Половина сезона прошла, но никаких сдвигов не видно. Главный тренер Александр Касперович, старший тренер женской сборной Виталий Норицын перед каждой гонкой говорят: «Ничего, все у нас нормально, готовы бороться». По тем же Сливко и Кайшевой не вижу, к какой борьбе мы готовы.

– Почему не возвращают с Кубка IBU Дарью Виролайнен?

– Есть такой тренер Касперович, который поставил крест на моей дочери. Если он считает, что она непригодна к эстафетам, то он в корне не прав.

Даже та же Акимова, которая считается лидером, снова ничего не смогла показать, оставшись на своих же позициях, 13-16-е места. А тренерский штаб тем временем заявляет, что после четырехминутных отставаний состав на следующий этап менять не будут.

Это нормально?! В советское время у нас не было ни гимна, ни флага, и ничего – выступали, побеждали, не зацикливались ни над чем, мы просто пахали и не ждали, что нас похвалят. А сейчас человек занял не 30-е место, а 18-е и все – он уже лучший! – сказала Резцова.