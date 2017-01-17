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    Анфиса Резцова: «Есть такой тренер Касперович, который поставил крест на моей дочери»

    Теги Кубок мира сборная России жен Анфиса Резцова Александр Касперович Виталий Норицын Дарья Виролайнен Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Виктория Сливко

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении женской сборной России в текущем сезоне и отсутствии своей дочери Дарьи Виролайнен на Кубке мира.

    – У девчонок – катастрофа. Половина сезона прошла, но никаких сдвигов не видно. Главный тренер Александр Касперович, старший тренер женской сборной Виталий Норицын перед каждой гонкой говорят: «Ничего, все у нас нормально, готовы бороться». По тем же Сливко и Кайшевой не вижу, к какой борьбе мы готовы.

    – Почему не возвращают с Кубка IBU Дарью Виролайнен?

    – Есть такой тренер Касперович, который поставил крест на моей дочери. Если он считает, что она непригодна к эстафетам, то он в корне не прав.

    Даже та же Акимова, которая считается лидером, снова ничего не смогла показать, оставшись на своих же позициях, 13-16-е места. А тренерский штаб тем временем заявляет, что после четырехминутных отставаний состав на следующий этап менять не будут.

    Это нормально?! В советское время у нас не было ни гимна, ни флага, и ничего – выступали, побеждали, не зацикливались ни над чем, мы просто пахали и не ждали, что нас похвалят. А сейчас человек занял не 30-е место, а 18-е и все – он уже лучший! – сказала Резцова.

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