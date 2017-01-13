Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что хотел бы посетить экстренное заседание исполнительного комитета IBU по докладу Ричарда Макларена, которое пройдет 21 января в Антхольце.

«Если там будет можно присутствовать спортсменам, то, конечно, я бы хотел там быть. Мы должны принимать участие в обсуждении проблемы, которая стала одной из центральных для нашего вида спорта.

Я уже много говорил о том, что эту проблему необходимо решить», – сказал Фуркад.

Напомним, что в докладе Макларена был упомянут 31 российский биатлонист, двое из которых уже временно отстранены, а по остальным 29 ведется расследование.