Мартен Фуркад: «Хотел бы присутствовать на заседании IBU по докладу Макларена»
Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что хотел бы посетить экстренное заседание исполнительного комитета IBU по докладу Ричарда Макларена, которое пройдет 21 января в Антхольце.
«Если там будет можно присутствовать спортсменам, то, конечно, я бы хотел там быть. Мы должны принимать участие в обсуждении проблемы, которая стала одной из центральных для нашего вида спорта.
Я уже много говорил о том, что эту проблему необходимо решить», – сказал Фуркад.
Напомним, что в докладе Макларена был упомянут 31 российский биатлонист, двое из которых уже временно отстранены, а по остальным 29 ведется расследование.
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