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    Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Логинов победил, Волков – 7-й, Шопин – 11-й

    Теги Михаил Клечеров сборная России сборная Норвегии результаты Кубок IBU сборная Украины сборная Швейцарии Алексей Волков сборная Чехии сборная Болгарии Александр Логинов Александр Жирный Кристоффер Лангойен Шельвик Тимур Махамбетов Жереми Финелю Томаш Крупчик Петр Пащенко Александр Поварницын Юрий Шопин

    Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на этапе Кубка IBU в немецком Арбере выиграл индивидуальную гонку.

    Кубок IBU

    5-й этап

    Арбер, Германия

    Мужчины

    Индивидуальная гонка

    1. Александр Логинов (Россия) – 58.05,2 (2+2+0+0)
    2. Жереми Финелю (Швейцария) – 1.12,2 (1+1+0+0)
    3. Михаил Клечеров (Болгария) – 2.08,4 (1+1+0+1)
    4. Александр Жирный (Украина) – 2.29,1 (0+1+0+1)
    5. Томаш Крупчик (Чехия) – 2.29,1 (0+1+1+1)
    6. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 3.04,2 (0+2+1+2)
    7. Алексей Волков (Россия) – 3.08,8 (1+1+2+1)...
    11. Юрий Шопин (Россия) – 3.57,0 (1+1+2+1)...
    33. Петр Пащенко (Россия) – 6.35,9 (2+2+0+2)...
    38. Александр Поварницын (Россия) – 6.44,1 (0+2+1+4)...
    59. Тимур Махамбетов (Россия) – 8.47,9 (4+1+3+1)

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