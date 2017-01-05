Кубок IBU. Спринт. Варнес победил, Поварницын – 3-й, Логинов – 4-й
Норвежец Андреас Дало Варнес сегодня победил на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло, россиянин Александр Поварницын был 3-м, Александр Логинов – 4-м.
Кубок IBU
4-й этап
Мартелло, Италия
Мужчины
Спринт
1. Андреас Дало Варнес (Норвегия) – 25.45,0 (1+1)
2. Николаус Лайтингер (Австрия) – 9,6 (0+0)
3. Александр Поварницын (Россия) – 33,3 (0+1)
4. Александр Логинов (Россия) – 37,3 (0+3)
5. Лоренц Вягер (Австрия) – 38,1 (1+2)
6. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 43,2 (1+2)
7. Роман Реес (Германия) – 50,3 (0+2)
8. Пьетро Дутто (Италия) – 51,8 (1+2)...
19. Алексей Волков (Россия) – 1.29,0 (4+1)...
21. Тимур Махамбетов (Россия) – 1.31,9 (2+1)
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