Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Екатерина Аввакумова: «Я патриотка, но в биатлоне последние три года приходилось буквально выживать»

    Теги сборная России жен сборная Южной Кореи жен Екатерина Аввакумова

    Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова прокомментировала свое решение перейти в сборную Южной Кореи.

    «Решение далось нелегко, но быстро. Конечно, одно дело стоять на пьедестале почета и слышать гимн своей родины и совершенно другое выступать за другую страну. Многие сейчас закидают меня помидорами, но так уж сложилось, что в борьбе за место под солнцем для меня Россия и российский биатлон перестали существовать как одно целое.

    Я патриотка и безумно люблю свою страну, но что касается биатлона, то последние три года приходилось буквально выживать. И дело даже не в том, что я не могла пробиться в сборную и ни в том, что меня туда не брали, мои результаты не были уверенными и убедительными, но были вполне достойными для своего региона, а именно – Краснодарского края.

    К сожалению, последние три года он практически не содействовал в подготовке, даже инвентарь и патроны приходилось приобретать самим», – рассказала Аввакумова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться