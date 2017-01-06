Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова прокомментировала свое решение перейти в сборную Южной Кореи.

«Решение далось нелегко, но быстро. Конечно, одно дело стоять на пьедестале почета и слышать гимн своей родины и совершенно другое выступать за другую страну. Многие сейчас закидают меня помидорами, но так уж сложилось, что в борьбе за место под солнцем для меня Россия и российский биатлон перестали существовать как одно целое.

Я патриотка и безумно люблю свою страну, но что касается биатлона, то последние три года приходилось буквально выживать. И дело даже не в том, что я не могла пробиться в сборную и ни в том, что меня туда не брали, мои результаты не были уверенными и убедительными, но были вполне достойными для своего региона, а именно – Краснодарского края.

К сожалению, последние три года он практически не содействовал в подготовке, даже инвентарь и патроны приходилось приобретать самим», – рассказала Аввакумова.