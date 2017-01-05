Губерниев заявил, что зарплата Пихлера в сборной России была 27 тысяч евро в месяц

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о зарплате бывшего тренера женской сборной России Вольфганга Пихлера.

«Пихлер в сборной России получал 27 тысяч евро с небольшим в месяц, его контракт на три года включал выплату одного миллиона евро от Фонда поддержки олимпийцев. Это беспрецедентные деньги в биатлоне», – сказал Губерниев в эфире ТК «Матч ТВ».

По данным Sports.ru, зарплата старшего тренера мужской сборной России Рикко Гросса примерно такая же, как у Пихлера (27-30 тысяч евро). Большую часть оклада финансируют тюменские компании.