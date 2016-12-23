Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко заявил, что надо доказать, что российский спорт чист.

«Все только за наградами приходят. Как чемпионат мира или Олимпиада – все приходят, как только проблемы – виноват Минспорт. Хотел бы, чтобы была коллективная ответственность.

Нужно вернуть имидж российскому спорту, доказать, что он чистый. Можно побеждать без допинга, но в это нужно верить.

Сегодня навязывается идея, что все на допинге, без этого нельзя... Если мы не сломаем ее, мы ничего не сделаем», – сказал Мутко.