Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что многочисленные расследования в отношении российских спортсменов связаны с желанием отобрать у страны чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Здравые люди понимают, что сейчас нападать на Россию – это мировой тренд. И вот добрались до наших болезненных точек. Что любят в России? Футбол, хоккей и биатлон. С нашим хоккеем сложно что-то сделать, придраться там не к чему.

Вот взялись за биатлон. Главная цель понятна – отобрать у России чемпионат мира по футболу. Но для этого надо провести артподготовку», – сказал Васильев.

Напомним, что Россия лишилась права проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне