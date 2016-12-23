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    Дмитрий Васильев: «Взялись за биатлон, но главная цель – отобрать у России чемпионат мира по футболу»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен ЧМ-2018 Дмитрий Васильев

    Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что многочисленные расследования в отношении российских спортсменов связаны с желанием отобрать у страны чемпионат мира по футболу 2018 года.

    «Здравые люди понимают, что сейчас нападать на Россию – это мировой тренд. И вот добрались до наших болезненных точек. Что любят в России? Футбол, хоккей и биатлон. С нашим хоккеем сложно что-то сделать, придраться там не к чему.

    Вот взялись за биатлон. Главная цель понятна – отобрать у России чемпионат мира по футболу. Но для этого надо провести артподготовку», – сказал Васильев.

    Напомним, что Россия лишилась права проведения чемпионата мира среди юниоров в Острове, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

    Мы, мягко говоря, проиграли. О санкциях в биатлоне

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