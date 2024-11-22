Черный отрезок для «Спартака» – козырь «Локомотива»: победит ли Станкович аномалию Галактионова?

В центральном матче шестнадцатого тура РПЛ «Спартак» дома сыграет против «Локомотива». Существенных изменений в линии пока нет: красно-белые укрепились фаворитами после трех побед подряд со счетом 8:0, но и железнодорожники не падают ниже коэффициента 3.00.

У московского дерби есть необычная статистическая интрига – у команд пропасть по игре после 76-й минуты.

«Спартак» почему-то не забивает дома в концовках больше года

У красно-белых при Деяне Станковиче есть неприятная статистическая особенность – клуб вообще не забивает дома после 76-й минуты. Полный первый круг – вполне адекватная дистанция, чтобы зафиксировать тренд. Легко сослаться на то, что «Спартак» просто решал все вопросы дома в первых таймах, но это и близко не так. Сценарии были разными: крупные победы над аутсайдерами, мучения с «Рубином» и «Ахматом», боевик с «Динамо» и конфуз во встрече с «Краснодаром». Не менялось только одно – отсутствие голов «Спартака» после 76-й минуты.

Можно было бы парировать гостевой статистикой, но и здесь так себе – 2:1. В итоге получается следующее:

● «Спартак» – единственный клуб топ-6 с отрицательной разницей в концовках;

● Только красно-белые, «Пари НН» и «Факел» не забивали дома после 76-й;

● Последний гол «Спартака» дома в концовке – мяч Кристофера Мартинса в ворота «Пари НН» 22 октября 2023 года.

Получается, что красно-белые уже больше года не могут забить на своем стадионе после 76-й минуты в матчах РПЛ.

«Локомотив» – король финалов. Это стиль Галактионова

Все было бы не так интересно, если бы не обратная статистика «Локомотива»:

● Железнодорожники оформили 8:3 в РПЛ после 76-й минуты (второе место после «Краснодара»); ● Разница мячей 5:1 на этом отрезке в гостевых матчах (первое место).

У «Локомотива» не первый год наблюдается перекос в сторону поздних голов. Это явно эффект от Михаила Галактионова. В прошлом сезоне железнодорожники подарили несколько ярких сюжетов. Сразу легко активируются в памяти матчи против «Краснодара» и «Зенита» на выезде. В 2023-м гол Антона Миранчука позволил железнодорожникам убежать от «быков», а мяч Наира Тикнизяна зафиксировал историческую победу в Санкт-Петербурге.

Это были совсем не случайные статистические колебания – система! В прошлом сезоне «Локомотив» легко бы стал чемпионом, если бы очки давали только за голы после 76-й минуты. Команда Галактионова была лучшей с разницей мячей 17:6 суммарно и 9:3 в гостях. Для понимания насколько солидны показатели на выезде: только три команды всего имели положительную разницу, «Зенит» закончил чемпионат с 5:6 в концовках.

Удивительно, но подход Галактинова ко вторым таймам работал даже в «Пари НН». В сезоне-22/23 Нижний Новгород забил семь голов до перерыва и… 26 после. Середняк тогда даже обошел по мячам во вторых таймах ЦСКА и «Динамо».

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В первом московском дерби «Локомотив» сыграл против шаблонов, решив все вопросы со «Спартаком» к 50-й минуте. Поздних голов не было.

Сейчас букмекеры предлагают 2.00 на мяч любой команды после 76-й минуты. Гол конкретно «Локомотива» оценен за 3.50, а у «Спартака» коэффициент ниже – 3.10. Аналитики в магию цифр не верят.

Ставочная вики на Спортсе

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Владимир Федоренко