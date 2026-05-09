  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Челси» 5 лет не побеждает на «Энфилде». «Ливерпуль» котируется фаворитом предстоящего очного матча
1

«Челси» 5 лет не побеждает на «Энфилде». «Ливерпуль» котируется фаворитом предстоящего очного матча

«Ливерпуль» примет «Челси» в 36-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – фаворит матча с коэффициентом 2.00. На победу лондонцев букмекеры дают 3.70, на ничью – 3.80.

«Челси» не выигрывает на «Энфилде» в 4 матчах подряд – 2 поражения и 2 ничьих. Последнюю победу на этом стадионе лондонцы одержали в марте 2021-го (1:0).

Если «Ливерпуль» как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.29.

Матч пройдет 9 мая. Начало – в 14:30 мск.

Как же ожил «Сочи» на финише РПЛ! Но остались ли шансы на спасение?

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСтавки на спорт
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
Ставки на футбол
logoЛиверпуль
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Слот все рекорды бьет нынче , так что Челси может и выиграть
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
ЦСКА победил «Пари НН» (2:1), уступая к 88-й минуте. В лайве на камбэк армейцев давали 75.00
вчера, 14:18
«Локомотив» выиграл первый матч финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:1). Ярославцы – фавориты второй игры у букмекеров
вчера, 13:58
ЦСКА проигрывает «Пари НН» после первого тайма – 0:1. На камбэк армейцев дают 5.50
вчера, 13:10
«Оренбург» остался в РПЛ за тур до конца сезона. Перед стартом чемпионата клуб котировался главным претендентом на вылет
вчера, 12:30
Билялов – фаворит на приз MVP Кубка Гагарина. Исаев – 2-й, Радулов – 3-й у букмекеров
вчера, 11:44
«Пари НН» не проиграет ЦСКА, считают букмекеры. Армейцы не побеждают 6 матчей подряд
вчера, 11:20
Действующий обладатель Кубка Гагарина защищал титул лишь трижды в истории. 1.77 – «Локомотив» станет чемпионом второй год подряд
вчера, 10:45
«Локомотив» выиграл 5 из 6 последних встреч с «Ак Барсом» и котируется фаворитом сегодня
вчера, 09:49
Танашев назначил пенальти в 5 из 6 последних матчей РПЛ. 2.65 – будет 11-метровый в игре «Динамо» – «Краснодар»
вчера, 09:25
15.00 – игрок сборной России забьет 5+ голов в одном матче до конца отстранения от официальных игр. В июне команда Карпина сыграет с Буркина-Фасо и Тринидадом
8 мая, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Ждем уверенную победу «Краснодара» и чемпионский домашний матч в следующем туре». Прогноз Чернявского на «Динамо» – «Краснодар»
вчера, 14:05Прогноз
«Барселона» в шаге от чемпионства: хватит и ничьей на «Камп Ноу». Но наверняка хочется закрыть вопросы триумфом в класико». Прогноз Тимура Бокова на «Барса» – «Реал»
10 мая, 16:45
«Миланцам нужно побеждать, чтобы не оказаться на грани вылета из лигочемпионской зоны». Клещенок сделал прогноз на матч «Милан» – «Аталанта»
10 мая, 15:36
«И те, и другие немножко в кризисе, но должны постараться из него наконец-то выбраться». Чернявский о матче «Локо» – «Балтика»
10 мая, 12:57
«За исход не ручаюсь, но голов должно быть по минимуму». Прогноз Палагина на «Вест Хэм» – «Арсенал»
10 мая, 11:48Прогноз
«Барселона» – «Реал»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита Эль-Класико
10 мая, 09:47Промо
Там, где горит зелёный! «Лига Добра» провела акцию «Зелёный мир» в знак благодарности ветеранам ко Дню Победы
8 мая, 14:30Промо
1.39 – «Факел» и «Родина» сегодня досрочно выйдут в РПЛ
8 мая, 13:21
Джекпот 3XL на майских: клиент «Лиги Ставок» выиграл более 9 млн рублей
8 мая, 12:24Промо
Президент БЕТСИТИ Fight Nights рассказал, сколько готов заплатить Дзюбе за бой
8 мая, 11:33Промо
Рекомендуем