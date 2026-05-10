«Барселона» станет чемпионом Испании, если не проиграет «Реалу» в класико. Вероятность такого исхода – 83%
«Барселона» примет «Реал» в 35-м туре Ла Лиги.
Между командами 11 очков за четыре тура до завершения сезона. «Блаугране» достаточно не проиграть мадридцам, чтобы стать чемпионом во второй раз подряд.
«Барселона» – явный фаворит матча с коэффициентом 1.65. На победу «Реала» букмекеры дают 4.50, на ничью – 4.90.
Ничья или поражение каталонцев – 1.21, это около 83% вероятности.
Класико пройдет 10 мая. Начало – в 22:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
2 комментария
боюсь как бы игроки Реала не стали избивать друг друга на стенку!
Барселона по любому станет чемпионом Испании это всем понятно, но я за зрелищный матч, тем более после разных проблем ,то что происходит в Реале, очень жду необычного матча.
