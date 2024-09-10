Гигантские кисти рук – фирменный знак Майкла Джордана. Превратил физический недостаток в преимущество

Еще один штрих к образу.

Влияние, оказанное Майклом Джорданом на развитие и популяризацию НБА, баскетбола и спорта вообще столь велико, что сам Майкл и его карьера уже сейчас представляют собой чуть ли не антропологическую ценность. Заслуженные журналисты и обычные болельщики с одинаковым азартом разбирают его биографию, привычки (включая пагубные), стиль в одежде, удачи и ошибки.

Сложно не поддаться искушению и не порассуждать о главном орудии труда Джордана – его руках.

Это не хохма. Джордан сам признавал, что размер рук имеет значение, сравнивал их с кистями художника

В юмореске из фильма «Не может быть!» деловой ловкач пытается сбыть дешевые картины интеллигенту, настойчиво интересующемуся «чьих кистей эти работы?». В отношении Джордана такие вопросы не возникают. Не обязательно даже смотреть на номер, чтобы понять, чьих кистей эта работа. Порой даже было достаточно мимолетного и неигрового эпизода, чтобы отметить, насколько играючи Майкл управлялся с мячом.

Большинство интервью подпадают под определенный тип шаблона. Когда интервьюируемого удается удивить неожиданным ракурсом беседы, он с удовольствием делится своим мнением. Именно это получилось у ведущего ESPN Джина Сискела, который попросил Джордана рассказать о кистях своих рук. Того явно подкупил оригинальный подход ведущего, и Майкл подробно рассказал об особенностях своей анатомии.

«Что ж, главная особенность моих рук – расположение большого пальца относительно указательного. Видите, они на большом расстоянии, а это позволяет увеличивать площадь хвата. Я могу легко брать мяч и управлять им одной рукой. Это похоже на то, как живописец использует кисть для создания своего творения. Если вы управляете мячом как инструментом, то это полностью меняет игру.

Эта возможность редко встречается. Доктор Джей [Джулиус Ирвинг] делал так. Если вы когда-нибудь обращали внимание на руки Доктора Джея, то его большой палец находится очень далеко от указательного, обеспечивая ему лучший захват и более широкий размах. Он мог подхватить мяч в дриблинге и делать с ним что хочет.

У меня очень длинные пальцы, и это помогает мне понять уже на стадии броска, попадет мяч в цель или нет. Если мяч нисходит с руки, касаясь большого, среднего и указательного пальцев – значит, все нормально, и я могу быть доволен результатом. Если же в процессе броска мяча касаются безымянный и мизинец, значит, механика барахлит и надо что-то делать.

И еще одна забавная деталь – линии на моих ладонях складываются в букву «M», иногда я шучу, что это одна из причин, почему меня назвали Майкл», – четко расписал Джордан.

Майкл не пытается идеализировать кумира Ирвинга. Ведь только обладая действительно широкой кистью можно было настолько фривольно импровизировать в рамках обычного фингерролла или написать одно из самых поэтичных движений в истории НБА.

Со временем и Майкл пошел по его стопам, сделав размашистые движения одной рукой неотъемлемым оттенком своей игры. Но, как и с любым другим инструментом, на его освоение потребовалось время.

Майкл не сразу научился пользоваться своим даром

Рекс Чепмэн был давним другом Джордана, интересы обоих представлял агент Майкла Дэвид Фальк, а еще Рекс стал главной причиной, по которой «Буллз» в сезоне-1995/96 не сделали рекорд 73-9 задолго до «Уорриорз». Чепман начал приятельствовать с Джорданом в 1988-м, когда первым в истории выбором «Шарлотт Хорнетс» на драфте – команды, базировавшиеся в не чужой для Джордана Северной Каролине.

«Почему в разговорах о Майкле редко упоминают о его руках? Эта одна из его уникальнейших особенностей.

Представьте ситуацию, мяч не попадает в кольцо и отскакивает куда-то в угол площадки. Что делает большинство игроков? Бросаются за ним, тянутся к нему обеими руками, потому что такова природная механика нашего организма. Джордан был устроен иначе. Он мог забрать подбор одной рукой и, не приземляясь, отпасовать его в отрыв. Весь этот процесс – одно единое движение. Казалось бы, такая деталь. Но она меняет всю структуру игры.

Майкл держал мяч в одной руке, как будто это грейпфрут. Не баскетбольный мяч, не волейбольный. Может быть, бейсбольный. Господи, да мы однажды ходили в боулинг и он держал шар для боулинга одной рукой, не переставая при этом говорить и шутить.

То, что со временем он стал великим снайпером, само по себе выдающееся достижение. Представьте, у вас настолько огромные руки, что вы играете в баскетбол бейсбольным мячом. Попробуйте сами, это странно и непривычно. И в первые пару сезонов многие старались защищаться от проходов Майкла, вынуждая его бросать с дистанции. Я сам так делал. Он, конечно, попадал, но еще не был тем снайпером, которым стал впоследствии. Поэтому я считаю, что то, как он сумел развить этот навык – это нечто удивительное», – вспоминает Чепмэн.

Косвенно его слова подтверждает и Кенни Смит, игравший с Джорданом за университет Северной Каролины.

«Сейчас это прозвучит забавно, но когда мы играли двухсторонки на тренировках, я первым говорил: «О, я беру Майкла». Против него было легко защищаться, парень элементарно не мог вести мяч. У него был очень посредственный дриблинг. У него были огромные ладони, он с трудом контролировал мяч. Терял на ведении, выпадал из ритма. Он мог пойти в проход, но раскачать тебя за счет движений – нет. Айзейя Томас знал, о чем говорил, когда отмечал, что в первые годы Майкла в НБА все, что нужно было сделать, это заставить его идти влево, чтобы он смазал бросок. В Северной Каролине до определенного момента было так же.

Я постоянно подтрунивал над ним, вы же знаете – я из Нью-Йорка, иначе мы не можем. А потом он вернулся после летнего межсезонья и на первой же тренировке начал рвать меня на куски, приговаривая: «Эй, Кенни, что-то не так? Что-то изменилось, правда? Наверное, мой дриблинг? Ты прав, дружок, ведь я работал над ним все лето». Тогда это произвело впечатление, но я не думал, что он будет прибавлять на протяжении всей карьеры.

Я видел игру Майкла, начиная с тренировок в Северной Каролине и до последних матчей за «Уизардз». И вот что я вам скажу. Майкл – единственный из игроков, который пришел в НБА, имея слабые стороны, которые к концу карьеры стали его сильнейшими качествами. Дриблинг, броски с дальней дистанции. Он такой один. Ни Леброн, ни Дюрэнт, никто не может в этом с ним сравниться», – считает Кенни.

Длина кисти Майкла составляет 24,8 см, а в ширину раскрытая ладонь – 29 см, что до сих пор один из рекордных показателей замеров в истории НБА. И когда такое оружие оказывается в распоряжении хладнокровного маньяка, одержимого идеей превосходства, остается только надеяться на лучшее. Или завидовать.

Один игрок был готов отдать все, чтобы иметь такие же кисти, как у Джордана

Кто это, догадаться несложно.

«Когда я рассказал ему, как Майкл использовал свои руки, чтобы получать преимущество над остальными, он стал просто одержим. Он начал изводить вопросами всех наших тренеров и физиотерапевтов, читал всяческую литературу, консультировался с медицинским штабом. А я сидел в кабинете, глядя на это, и улыбался. Именно такой реакции я от него и ожидал», – вспоминает Фил Джексон.

Главный тренер «Лейкерс» знал, на какие точки давить.

«В какой-то момент он думал, что я от него что-то скрываю или утаиваю какие-то комплексы упражнений. Тогда я сказал ему: «Послушай, Кобе, ты единственный, кто работает с той же интенсивностью и одержимостью, что и Майкл. И все же, пойми, некоторые вещам нельзя научить или натренировать. Иногда это просто дар божий. Мне жаль». Он был признателен за откровенность, но было видно, как ему больно. Настолько он хотел быть лучшим», – слова легендарного тренера по физподготовке Тима Гровера, работавшего с Джорданом и Кобе.

Брайанта его слова, конечно же, не убедили.

«Майкл был одарен массивными руками, как и доктор Джей, как и некоторые другие игроки. Я – нет. У меня большие руки, но они не могли поднимать мяч, как апельсин, поэтому мне пришлось приложить усилия, чтобы укрепить свои кисти, предплечья, развить хват, который позволял бы мне делать то же самое. У них были эти способности от природы, мне же пришлось потрудиться, чтобы достичь этого», – Брайант в интервью ESPN.

То, что для одного недостижимо и вожделенно, для другого – обуза и повод для стеснения. Кавай Ленард не большой любитель поболтать, а уж о своих руках – тем более.

«До определенного момента я даже не замечал, насколько это неудобно, пока не стал обращать внимание на своих друзей. Иногда я не могу засунуть руки в карманы, не влезают. Не скажу, что это проблема, но – да, мой размер рук определенно создает некоторые неудобства», – Леонард в интервью Джимми Киммелу.

Размер ладоней Джордана и Ленарда практически идентичен – та же длина, ширина на 3 мм даже меньше у Кавая. Вывод: даже если тебе даровано что-то свыше, в конце концов, тебе самому решать, как этим даром распорядиться. Можно стать лучшим игроком в истории, а можно стыдливо пытаться спрятать руки в слишком маленькие карманы.

Фото: East News /AP Photo/John Swart; Gettyimages.ru /NCAA Photos, Focus on Sport, Robert Laberge