Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»

Лидер «Детройта» рассказал, как команде удается справляться с трудностями.

Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем объяснил, за счет чего команде удается исправлять сложные ситуации в плей-офф.

В первом раунде «Детройт » прошел «Орландо» в семи матчах, уступая 1-3. В серии с «Кливлендом» победитель Востока в регулярке отыгрался на выезде при 2-3 и снова примет участие в игре номер семь.

«Я с нетерпением жду этой энергии нашей арены. Мы возвращаемся в город с шансом сделать нечто особенное, победить перед нашими болельщиками и двигаться дальше.

Как мы это делаем? Это просто наша воля, желание, выполнение игрового плана, надо думать. Характер, агрессия, нежелание уступать. У «Кливленда » хорошие игроки, парни, которые вполне способны решать на площадке, поэтому требуется много усилий, чтобы их сдерживать. Для этого нужны все пять игроков. Мне кажется, мы отлично справились.

В сложные моменты мы держимся вместе, остаемся в настоящем моменте и не забегаем вперед. Самое главное в том, мы держимся вместе. Когда дела идут плохо, мы собираемся вместе и разговариваем. Мы возвращаемся в настоящий момент и отталкиваемся от этого», – заявил Каннингем.