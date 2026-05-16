  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
8

Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»

Лидер «Детройта» рассказал, как команде удается справляться с трудностями.

Разыгрывающий «Пистонс» Кейд Каннингем объяснил, за счет чего команде удается исправлять сложные ситуации в плей-офф.

В первом раунде «Детройт» прошел «Орландо» в семи матчах, уступая 1-3. В серии с «Кливлендом» победитель Востока в регулярке отыгрался на выезде при 2-3 и снова примет участие в игре номер семь.

«Я с нетерпением жду этой энергии нашей арены. Мы возвращаемся в город с шансом сделать нечто особенное, победить перед нашими болельщиками и двигаться дальше.

Как мы это делаем? Это просто наша воля, желание, выполнение игрового плана, надо думать. Характер, агрессия, нежелание уступать. У «Кливленда» хорошие игроки, парни, которые вполне способны решать на площадке, поэтому требуется много усилий, чтобы их сдерживать. Для этого нужны все пять игроков. Мне кажется, мы отлично справились.

В сложные моменты мы держимся вместе, остаемся в настоящем моменте и не забегаем вперед. Самое главное в том, мы держимся вместе. Когда дела идут плохо, мы собираемся вместе и разговариваем. Мы возвращаемся в настоящий момент и отталкиваемся от этого», – заявил Каннингем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoДетройт
logoКейд Каннингем
logoКливленд
logoНБА плей-офф
logoНБА
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Удивительно конечно, что именно в Детройте раз через поколение строятся команды с характером, агрессией, нежеланием уступать. Культура клуба уже какая-то. Понимаю, что с точки зрения чистой эстетики, их игра может кому-то не нравится. Но мне импонируют такое отношение к делу. Я сам занимаясь в командном виде спорта для себя вывел эту "формулу". Не будучи талантлив, я компенсирую "игрой с головой", усердием, трудолюбием, желанием принести пользу на любом участке поля. И часто это работает. Я набираю в себе состав защитноориентированных партнеров по команде. И это работает. Часто такое бывает, что порядок бьёт класс.
Ответ jan-valjan
Удивительно конечно, что именно в Детройте раз через поколение строятся команды с характером, агрессией, нежеланием уступать. Культура клуба уже какая-то. Понимаю, что с точки зрения чистой эстетики, их игра может кому-то не нравится. Но мне импонируют такое отношение к делу. Я сам занимаясь в командном виде спорта для себя вывел эту "формулу". Не будучи талантлив, я компенсирую "игрой с головой", усердием, трудолюбием, желанием принести пользу на любом участке поля. И часто это работает. Я набираю в себе состав защитноориентированных партнеров по команде. И это работает. Часто такое бывает, что порядок бьёт класс.
Финал 2004 Лейкерс - Детройт - лучшее подтверждение ваших слов !!!👍👍👍
Тогда Порядок не побил, а размазал Класс !!!👏👏👏
Самое главное, это характер, он у этого Детройта есть, и он выковывается в том числе в таких сериях. Можно мучиться и тупить в атаке, но не сдаваться. Посмотрим, дома ролевики должны играть лучше, а соперник вполне может дрогнуть.
Зря до 7 довели. У Павука или Бороды может быть тот самый хороший день и они просто все забьют выиграв соло. Как команда Тройт конечно сильнее.
Ответ Лиллард унижатель!
Зря до 7 довели. У Павука или Бороды может быть тот самый хороший день и они просто все забьют выиграв соло. Как команда Тройт конечно сильнее.
Сколько раз в карьере у них бывали такие дни именно в 7 матче серии?
Это ж два чокера из палаты мер и весов.
Детройт конечно невероятно переносит и держит удар. По сути беззубая команда в нападении и как удав душит)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
16 мая, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
16 мая, 07:33
Донован Митчелл о 6 из 20 с игры в 6-м матче: «На протяжении большей части серии попадал, а сегодня – нет. Теперь надо побеждать на выезде»
16 мая, 06:54
Дин Уэйд поскользнулся на луже пота после флопа Джеймса Хардена
16 мая, 06:13Видео
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
12 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
14 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
46 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
12 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
12 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем