  НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч

Сегодня прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.

«Кливленд» упустил возможность закрыть серию с «Детройтом» на своей площадке, уступив с разницей в 21 очко.

«Миннесота» разгромно проиграла «Сан-Антонио», который оформил проход в финал Западной конференции. На счету защитника «Сперс» Стефона Касла 32 очка (11 из 16 с игры, 5 из 7 трехочковых, 5 из 6 штрафных), а также 11 подборов.

В серии ничья – 3-3.

«Сан-Антонио» выиграл серию – 4-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Каждый год надеюсь и желаю чтобы Харден достойно провел ПО (в идеале стал чемпионом) и каждый год у него это не очень хорошо получается по ряду обьективных и не очень причинам. После каждого вылета думаю что все больше нафиг не буду так яро болеть за Бороду. Но после каждого межсезонья в голове происходит перезагрузка. Нравиться мне все таки этот спортсмен и его игра. Нравиться что этот некогда жесткий единаличник не расстающийся с мячом нашел силы перестроиться и полностью работать на команду. Можно сказать что возраст уже не тот и физически он не может весь матч играть практически в одного как в Хьюстоне, но это факт, что сейчас это более чем командный игрок с высочайшим баскетбольным интеллектом. Когда надо он отдает мяч первой звезде и сам на подстраховке. Если не прет у первой звезды, то берет игру на себя или распределяет эту функцию на других игроков.Также Джеймс часто соглашался на меньшую зарплату ради усиления состава. И каждый год он старается достичь своей цели. Шансов конечно становиться с каждым годом все меньше стать чемпионом, но пока они есть я буду болеть за него. Возможно он может провалить следующие игры, но то что приложит все силы несомненно. От души желаю ему успехов. А дальше как будет так будет. Все равно славная карьера у Бороды.
Ответ Kairikus
А мне нравится Ману Джинобили и его блок в пенсионерсоком возрасте бороде в прайме. Лучший момент у Хардена.
Ответ Kairikus
с "ь" в глаголах ты явно не дружишь бро.)))
А в целом, если по сути, то Харден кончился еще тогда в Хьюстоне в финале конфы с ГСВ. Хочется конечно ошибаться, но реальный шанс на перстень у него был именно в тот праймовый год
Сугубо мое мнение
Гобер, конечно, может и папка Йокича. Но еще и внук Вембаньямы.
Ответ Дмитрий Кузьмин
И сын Дончича
Ответ Дмитрий Кузьмин
может сын?
Мало смотрел САС в этом году, только сейчас понимать начинаю, насколько они круты. Очень круты. При всей отличной организации Оклахомы, уровень таланта дикий просто, на порядок выше. Касл 21, Вемба 22, Харпер 20 лет, эти ребята будут ближайшие 10 лет насиловать и убивать. При наличии здоровья, конечно, коего я всем им (и не только им, вообще всем) желаю.
Ответ Дмитрий Кузьмин
Прям дикая банда убийц-насильников. Поглядим, что от неё останется, когда придёт пора максималки раздавать и набирать вместо этих мокрушников всяких карманников и форточников...
Ответ Дмитрий Кузьмин
Ага, только вот одна у них проблема - это контактный и сильный баскетбол. Окла еще не включалась в защите на полную катушку, так что посмотрим. С двумя башнями в виде Хартештайна и Чета даже Вембе в одиночестве будет тяжеловато. А эти еще и начали в последнее время между собой очень даже неплохо взаимодействовать. Но, Сперс удачи.
Ну что всех с заслуженной победой, могли закрыть серию раньше. но это даже на пользу Вите пошло. Так что идем к Окле, они уже там поди форму потеряли, пока ждали соперника, Чет дрожит когда слышит что Витя идет за ним, рубка будет знатной. Go Spurs GOOO!🥳🥳🥳
Ответ Василий Атутов
Чет только что мегазубра Доминейтона и его цепь вынес, что ему какой-то дипой.
а без шуток - жду зарубы
Ну и борьба за титул главного Чокера лиги между Харденом и Митчеллом продолжается.
Ну Эдвардсу уважуха конечно. Хороший жест
Ответ inqvizitor
Что я пропустил?
Ответ GlassEye
В таймауте подошел к скамейке Сперс и каждому руку пожал
Команду Сан-Антонио и ее поклонников с победой и выход в финал Западной конференции!
Ответ Дядя Коля 026
Впереди нас ждет единственная серия этого плей-офф, которая реально решает. Оклахома против шпор
Парни лучшие- затащили в 7 игру, не дали догнать, классно что играют и дают импакт все! Судьи сегодня были не очень. Вперед Детройт!
ну что, ждем интереснейший финал Запада, хочется прям зарубы до 7 матчей.
Ответ Krogan_
Самое интересное здесь это то, кого судьям прикажет тащить Сильвестр: Окуня или Богомола... Ну скоро узнаем
За Кливленд и Сан-Антонио. Хочу интересные финалы конференций.
Ответ laziofan
Хлеба и зрелищ, хотя бы в одной серии, в виде 7 матча валидольного ! 8)
