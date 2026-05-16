НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч

Сегодня прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.

«Кливленд» упустил возможность закрыть серию с «Детройтом » на своей площадке, уступив с разницей в 21 очко.

«Миннесота » разгромно проиграла «Сан-Антонио», который оформил проход в финал Западной конференции. На счету защитника «Сперс» Стефона Касла 32 очка (11 из 16 с игры, 5 из 7 трехочковых, 5 из 6 штрафных), а также 11 подборов.

В серии ничья – 3-3.

«Сан-Антонио » выиграл серию – 4-2.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.