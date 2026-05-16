НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
Сегодня прошли два матча серий второго раунда плей-офф НБА.
«Кливленд» упустил возможность закрыть серию с «Детройтом» на своей площадке, уступив с разницей в 21 очко.
«Миннесота» разгромно проиграла «Сан-Антонио», который оформил проход в финал Западной конференции. На счету защитника «Сперс» Стефона Касла 32 очка (11 из 16 с игры, 5 из 7 трехочковых, 5 из 6 штрафных), а также 11 подборов.
Второй раунд
В серии ничья – 3-3.
«Сан-Антонио» выиграл серию – 4-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
302 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А в целом, если по сути, то Харден кончился еще тогда в Хьюстоне в финале конфы с ГСВ. Хочется конечно ошибаться, но реальный шанс на перстень у него был именно в тот праймовый год
Сугубо мое мнение
а без шуток - жду зарубы