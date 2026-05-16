Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него

Томпсон проявил неуважение к Мерриллу.

В одном из эпизодов шестой игры против «Детройта» защитник «Кливленда» Сэм Меррилл преградил путь форварду «Пистонс» Осару Томпсону, пытаясь поставить заслон.

Томпсон толкнул Меррилла, уронив его на паркет, а затем перешагнул через соперника.

После просмотра повтора судьи выписали Томпсону неспортивный фол первой степени.

Игра закончилась победой «Пистонс» (115:94, 3-3). Томпсон отметился 10 очками (4 из 6 с игры), 9 подборами, 4 передачами и 4 перехватами. На счету Меррилла 10 очков (3 из 6).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
может кто-нибудь объяснить, чем так возмущён Данкан Робинсон в этом эпизоде?)
Ответ prosthetics
