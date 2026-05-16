Дин Уэйд поскользнулся на луже пота после флопа Джеймса Хардена

Уэйд пострадал из-за лужи пота Хардена.

В одном из моментов шестой игры против «Детройта» защитник «Кливленда» Джеймс Харден пытался заработать штрафные при трехочковом, но в итоге смазал бросок и упал на паркет.

Несколько мгновений спустя форвард «Кэвс» Дин Уэйд поскользнулся на луже пота, оставленной Харденом, что привело к потере и легким очкам для соперника.

Матч закончился победой «Пистонс» (115:94, 3-3). Харден отметился 23 очками (6 из 13 с игры), на счету Уэйда 3 очка (1 из 2).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Bleacher Report
12 комментариев
потный кармический флоп хардена
И на мне фолили... И я упал в лужу...
калькулейтед флоп
Сел в лужу, получается
