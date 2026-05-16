  • Донован Митчелл о 6 из 20 с игры в 6-м матче: «На протяжении большей части серии попадал, а сегодня – нет. Теперь надо побеждать на выезде»
6

Донован Митчелл отреагировал на провал в 6-м матче.

Звезда «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал неудачное выступление в шестом матче серии с «Детройтом» (94:115, 3-3), когда команда упустила возможность оформить выход в финал Востока.

Митчелл реализовал 6 из 20 с игры (18 очков) и завершил встречу с показателем полезности «-25».

«Не могу зацикливаться на этом. Сегодня я промахивался. Некоторые из моих бросков были, вероятно, слишком сложными, мне следовало как-то иначе подходить к выбору моментов для атаки. Но так можно сказать о любой игре. Я не зацикливаюсь на том, что промахивался. Речь идет скорее об общем влиянии на игру.

На протяжении большей части серии я попадал, а сегодня – нет. Не переживаю по этому поводу. Все остальное гораздо важнее. Мы упустили возможность, но ничего с этим поделать уже нельзя. Теперь надо побеждать на выезде», – констатировал Митчелл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Cleveland Cavaliers
Мы упустили возможность - так можно охарактеризовать все время прибывания Митчелла в Кливленде.
Ответ Dmitry Singular
Мы упустили возможность - так можно охарактеризовать все время прибывания Митчелла в Кливленде.
Как и в Юте до этого
Позавчера тоже было менее 40% с игры.
И такие же тупые решения.

Вне зависимости от результата в 7 игре и итогов сезона в целом, я не буду переживать, если Донован покинет Кливленд.
Ответ Santy-44
Позавчера тоже было менее 40% с игры. И такие же тупые решения. Вне зависимости от результата в 7 игре и итогов сезона в целом, я не буду переживать, если Донован покинет Кливленд.
Деда бы на минималку, но это влажные фантазии, после такого плова, минимум тридцатку запросит
... Чем дальше ( или ближе) , всё больше напоминает " старого, доброго "Митчелла времён Юты, и я не про статистику.
У Каннингема тоже была игра не очень, много мазал, терял, но Детройт вышел биться за каждый мяч, каждый игрок отработал на полную, все летали по аутам, прыгали за каждым мячом.
