Донован Митчелл о 6 из 20 с игры в 6-м матче: «На протяжении большей части серии попадал, а сегодня – нет. Теперь надо побеждать на выезде»

Донован Митчелл отреагировал на провал в 6-м матче.

Звезда «Кливленда » Донован Митчелл прокомментировал неудачное выступление в шестом матче серии с «Детройтом » (94:115, 3-3), когда команда упустила возможность оформить выход в финал Востока.

Митчелл реализовал 6 из 20 с игры (18 очков) и завершил встречу с показателем полезности «-25».

«Не могу зацикливаться на этом. Сегодня я промахивался. Некоторые из моих бросков были, вероятно, слишком сложными, мне следовало как-то иначе подходить к выбору моментов для атаки. Но так можно сказать о любой игре. Я не зацикливаюсь на том, что промахивался. Речь идет скорее об общем влиянии на игру.

На протяжении большей части серии я попадал, а сегодня – нет. Не переживаю по этому поводу. Все остальное гораздо важнее. Мы упустили возможность, но ничего с этим поделать уже нельзя. Теперь надо побеждать на выезде», – констатировал Митчелл.