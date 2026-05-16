Донован Митчелл о 6 из 20 с игры в 6-м матче: «На протяжении большей части серии попадал, а сегодня – нет. Теперь надо побеждать на выезде»
Звезда «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал неудачное выступление в шестом матче серии с «Детройтом» (94:115, 3-3), когда команда упустила возможность оформить выход в финал Востока.
Митчелл реализовал 6 из 20 с игры (18 очков) и завершил встречу с показателем полезности «-25».
«Не могу зацикливаться на этом. Сегодня я промахивался. Некоторые из моих бросков были, вероятно, слишком сложными, мне следовало как-то иначе подходить к выбору моментов для атаки. Но так можно сказать о любой игре. Я не зацикливаюсь на том, что промахивался. Речь идет скорее об общем влиянии на игру.
На протяжении большей части серии я попадал, а сегодня – нет. Не переживаю по этому поводу. Все остальное гораздо важнее. Мы упустили возможность, но ничего с этим поделать уже нельзя. Теперь надо побеждать на выезде», – констатировал Митчелл.
Вне зависимости от результата в 7 игре и итогов сезона в целом, я не буду переживать, если Донован покинет Кливленд.