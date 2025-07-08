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Маркус Бингэм стал игроком УНИКСа

УНИКС подписал американского бигмена.

Казанский клуб объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом Маркусом Бингэмом (24 года, 213 см). Соглашение заключено по схеме «1+1».

В прошлом сезоне Бингэм выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива под руководством бывшего -главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, став чемпионом Еврокубка.

В 16 матчах чемпионата Израиля-2024/25 американец в среднем набирал 9,3 очка, делал 4,4 подбора и 1,4 блок-шота при 67% с игры. В минувшем розыгрыше Еврокубка он провел 9 встреч со средними показателями 4,3 очка, 1,8 подбора и 1,1 блок-шота.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт УНИКСа
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