Том Тибодо о перепалке с Джошем Хартом: «Попытка расшевелить нас любым способом»

Том Тибодо прокомментировал перепалку с Джошем Хартом.

«Я люблю Джоша , вы это знаете. Это была попытка расшевелить нас любым способом. Ничего особенного.

Вы видите Джоша каждый день. Он помогает команде многими разными способами. Это активность, защита, организация атаки, подборы, скорость. Если у него не идет бросок, он делает что-то другое. Это его обычная игра. Иногда игра может пойти не так хорошо, как хотелось бы, но нужно продолжать», – сказал главный тренер «Нью-Йорка ».