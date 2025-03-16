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Том Тибодо о перепалке с Джошем Хартом: «Попытка расшевелить нас любым способом»

Том Тибодо прокомментировал перепалку с Джошем Хартом.

«Я люблю Джоша, вы это знаете. Это была попытка расшевелить нас любым способом. Ничего особенного.

Вы видите Джоша каждый день. Он помогает команде многими разными способами. Это активность, защита, организация атаки, подборы, скорость. Если у него не идет бросок, он делает что-то другое. Это его обычная игра. Иногда игра может пойти не так хорошо, как хотелось бы, но нужно продолжать», – сказал главный тренер «Нью-Йорка».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Мо Грина в соцсети X
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