Джейлен Брансон пропустит еще 1-2 недели
Джейлен Брансон пропустит еще 1-2 недели.
Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, состояние Джейлена Брансона оценят в четверг, но ожидается, что он пропустит еще одну или две недели.
Брансон подвернул голеностоп в овертайме матча с «Лейкерс» 6 марта.
Брансон – седьмой в лиге по результативности (26,3 очка за матч) и восьмой по передачам (7,4 передачи за матч). Он лидирует по владению мяча за матч – в среднем 8,7 минуты по данным Second Spectrum.
После потери Брансона «Никс» идут с показателями 2-2.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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