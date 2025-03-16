Джейлен Брансон пропустит еще 1-2 недели.

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, состояние Джейлена Брансона оценят в четверг, но ожидается, что он пропустит еще одну или две недели.

Брансон подвернул голеностоп в овертайме матча с «Лейкерс» 6 марта.

Брансон – седьмой в лиге по результативности (26,3 очка за матч) и восьмой по передачам (7,4 передачи за матч). Он лидирует по владению мяча за матч – в среднем 8,7 минуты по данным Second Spectrum.

После потери Брансона «Никс» идут с показателями 2-2.