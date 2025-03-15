Ник Райт: «Когда я составляю стартовую пятерку всех времен, я выбираю Карри, но когда я перечисляю величайших игроков в истории, Стеф стоит позади Мэджика»
Ник Райт считает Мэджика Джонсона величайшим разыгрывающим в истории НБА.
«Мэджик Джонсон – величайший разыгрывающий в истории. Он на протяжении девяти лет был вторым или третьим игроком лиги. Стефен Карри всего четыре раза за карьеру попадал в первую символическую сборную лиги и не попадет в нее в этом сезоне.
Каждый раз, когда я составляю мифическую стартовую пятерку всех времен, я выбираю Стефа вместо Мэджика. Это звучит глупо, но рост Стефа и его ограниченные возможности в защите не имеют значения, потому что у меня есть Майкл, Леброн, Данкан и Карим. Поэтому было бы здорово добавить к ним бросающего игрока.
Но когда я перечисляю величайших игроков в истории лиги, Стеф стоит позади Мэджика», – сказал эксперт.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Колина Каухерда в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости