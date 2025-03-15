Ник Райт: «Когда я составляю стартовую пятерку всех времен, я выбираю Карри, но когда я перечисляю величайших игроков в истории, Стеф стоит позади Мэджика»

Ник Райт считает Мэджика Джонсона величайшим разыгрывающим в истории НБА.

«Мэджик Джонсон – величайший разыгрывающий в истории. Он на протяжении девяти лет был вторым или третьим игроком лиги. Стефен Карри всего четыре раза за карьеру попадал в первую символическую сборную лиги и не попадет в нее в этом сезоне.

Каждый раз, когда я составляю мифическую стартовую пятерку всех времен, я выбираю Стефа вместо Мэджика. Это звучит глупо, но рост Стефа и его ограниченные возможности в защите не имеют значения, потому что у меня есть Майкл, Леброн, Данкан и Карим. Поэтому было бы здорово добавить к ним бросающего игрока.

Но когда я перечисляю величайших игроков в истории лиги, Стеф стоит позади Мэджика», – сказал эксперт.