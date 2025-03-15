Тим Леглер о Стефене Карри: «Ни один игрок в истории НБА не заставлял оборону быть более ответственной за свое местонахождение каждую секунду»
Тим Леглер считает Стефена Карри одним из величайших игроков в истории НБА.
«Нет ничего безумного в том что, Стефен Карри может претендовать на звание величайшего игрока в истории. Ни один игрок в истории этой лиги или этого вида спорта не заставлял оборону быть более ответственной за свое местонахождение каждую секунду.
Стеф Карри обладает непревзойденным умением создавать моменты для атаки, не касаясь мяча. Он оказывает невероятное влияние на игру и способен делать игроков своей команды лучше.
Так что думаю, в этом нет ничего безумного. Он революционный игрок», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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