Стивен Эй Смит: «Сначала мне кажется, что «Тандер» — это главные фавориты, а на следующий день они разворачиваются и проигрывают»

Стивен Эй Смит высказал свое мнение об «Оклахоме».

«Сначала мне кажется, что «Тандер» — это главные фавориты, а на следующий день они разворачиваются и проигрывают, и я думаю, что их можно обыграть.

Именно это случилось в прошлом году. Они вышли с первым номером посева, но Кайри и Лука надавали им. ШГА был единственным, кто проявил себя в той серии. И я ожидаю примерно такого же исхода в этом году.

Я не переживаю за ШГА, он проявит себя. Чет Холгрен покажет свою игру, Хартенштайн покажет свою игру. На мой взгляд, ключевую роль сыграет Джейлен Уильямс », – сказал эксперт ESPN.