Гилберт Аренас: «Если бы Бронни Джеймс играл по 36 минут за матч, то был бы в Топ-5 новичков года»
Аренас считает, что Бронни Джеймс мог бы претендовать на звание новичка года.
«Если бы Бронни играл по 36 минут за матч, то набирал бы в среднем 12 очков, делал четыре подбора и четыре передачи. Тогда он был бы в Топ-5 новичков года», — заявил бывший игрок НБА Гилберт Аренас.
Сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей, набирая в среднем 1,4 очка за 4:13 на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости