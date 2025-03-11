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Гилберт Аренас: «Если бы Бронни Джеймс играл по 36 минут за матч, то был бы в Топ-5 новичков года»

Аренас считает, что Бронни Джеймс мог бы претендовать на звание новичка года.

«Если бы Бронни играл по 36 минут за матч, то набирал бы в среднем 12 очков, делал четыре подбора и четыре передачи. Тогда он был бы в Топ-5 новичков года», — заявил бывший игрок НБА Гилберт Аренас.

 Сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса в нынешнем сезоне сыграл 18 матчей, набирая в среднем 1,4 очка за 4:13 на паркете.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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