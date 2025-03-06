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Вернон Максвелл о Майкле Джордане: «Не знал, как остановить этого засранца»

Вернон Максвелл поделился воспоминаниями о том, как он опекал Майкла Джордана.

«Летом публиковалось это чертово расписание, и я отмечал в нем матчи против «Чикаго». За день до игры я не мог заснуть, думал о том, что буду делать завтра. Я не хотел опозориться.

Я не знал, как остановить этого засранца. Он постоянно атаковал меня и наступал мне на горло. Я пытался сделать с ним то, что никто раньше не делал. Я пытался дать ему бой. Но этот засранец развернулся и обошел меня так быстро, что я остался стоять.

Черт возьми, Майк – это Майк. Лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Я не видел ничего подобного», – рассказал двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Sports Bio Corner
Вернон Максвелл
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