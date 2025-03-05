«Чуть не убил меня». Вернон Максвелл рассказал, как Хаким Оладжувон ударил его в раздевалке

Вернон Максвелл рассказал о стычке с Хакимом Оладжувоном в перерыве матча.

«Черт возьми. Как же сильно он меня ударил. Это случилось в Сиэтле. Я провел плохую первую половину и был очень зол. Когда я злюсь, я постоянно плююсь. Я злился, что мне не дают мяч.

Хаким сидел за мной и сказал: «Макси, какого черта ты делаешь? Это не профессионально. Перестань». Я бросил ему: «Да к черту все. Ты тоже меня достал». Зачем я это сказал? Мне не стоило этого говорить.

Он подошел и выбил из меня всю дурь. Черт возьми, он чуть не убил меня», – рассказал двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстона ».