«Чуть не убил меня». Вернон Максвелл рассказал, как Хаким Оладжувон ударил его в раздевалке
Вернон Максвелл рассказал о стычке с Хакимом Оладжувоном в перерыве матча.
«Черт возьми. Как же сильно он меня ударил. Это случилось в Сиэтле. Я провел плохую первую половину и был очень зол. Когда я злюсь, я постоянно плююсь. Я злился, что мне не дают мяч.
Хаким сидел за мной и сказал: «Макси, какого черта ты делаешь? Это не профессионально. Перестань». Я бросил ему: «Да к черту все. Ты тоже меня достал». Зачем я это сказал? Мне не стоило этого говорить.
Он подошел и выбил из меня всю дурь. Черт возьми, он чуть не убил меня», – рассказал двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстона».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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