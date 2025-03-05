9

«Чуть не убил меня». Вернон Максвелл рассказал, как Хаким Оладжувон ударил его в раздевалке

Вернон Максвелл рассказал о стычке с Хакимом Оладжувоном в перерыве матча.

«Черт возьми. Как же сильно он меня ударил. Это случилось в Сиэтле. Я провел плохую первую половину и был очень зол. Когда я злюсь, я постоянно плююсь. Я злился, что мне не дают мяч.

Хаким сидел за мной и сказал: «Макси, какого черта ты делаешь? Это не профессионально. Перестань». Я бросил ему: «Да к черту все. Ты тоже меня достал». Зачем я это сказал? Мне не стоило этого говорить.

Он подошел и выбил из меня всю дурь. Черт возьми, он чуть не убил меня», – рассказал двукратный чемпион НБА в составе «Хьюстона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
logoХаким Оладжувон
Вернон Максвелл
logoХьюстон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шон Эллиотт: «По показателям Вембаньяма будет похож на Уилта больше, чем на кого-либо»
123 февраля, 17:40
Джеймс Харден вышел на 13-е место по количеству очков в истории регулярных сезонов НБА
1113 февраля, 07:30Фото
Именная линейка обуви Йокича обречена на провал. Кроссовки центровых не бывают популярны
4223 декабря 2024, 07:35
Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл (30 очков и 10 блок-шотов) и установил несколько рекордов в матче с «Портлендом»
922 декабря 2024, 04:56Видео
Главные новости
Пэйтон Притчард: «Все матчи разные, нужно быть готовым. В другой раз Сэм Хаузер может попасть 10-15 «трешек»
13 минут назад
Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Надежду», курское «Динамо» сыграет с «Никой» и другие матчи
23 минуты назад
Евролига. «Милан» примет «Фенербахче», «Панатинаикос» сыграет с «Реалом» и другие матчи
39 минут назад
Джейсон Кидд: «Игровая нагрузка Кайри Ирвинга не имела никакого отношения к его травме»
144 минуты назад
Донован Митчелл и Никил Александер-Уокер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:33Видео
Карл-Энтони Таунс примет участие в матче с «Лейкерс»
6сегодня, 07:22
«Моя цель – стать игроком НБА». «Бакс» выложили видео в честь 20000 очков Янниса Адетокумбо
2сегодня, 07:09Видео
Дрэймонд Грин: «Никто в истории НБА не требовал такого внимания и планирования в защите, как Стеф Карри»
4сегодня, 06:50
Джеймс Харден провел самый результативный матч за «Клипперс» (50 очков) против «Детройта» (123:115)
8сегодня, 06:35Видео
22+15+6 от Николы Йокича помогли «Денверу» справиться с «Сакраменто»
2сегодня, 06:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с КРКА
30 минут назад
Евгений Пашутин: «20 минут не удавалось справиться с Кантером, но исправились и стали двигать мяч в нападении»
сегодня, 07:42
Хавьер Паскуаль о победе над «Самарой»: «Выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах»
вчера, 19:47
«Торонто» подпишет Колина Каслтона на 10 дней
вчера, 18:38
Зоран Лукич о включении в Зал славы Лиги ВТБ: «Это был огромный сюрприз»
вчера, 15:04
«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с Брэкстоном Ки
8вчера, 14:58
Арбитры Евролиги получают до 5000 евро за матч
вчера, 07:20
«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тайсоном Этьенном
вчера, 05:26
«Атланта» досрочно прервала 10-дневный контракт с Кевоном Харрисом, чтобы освободить место для Доминика Барлоу
вчера, 05:11
«Монако» интересуется Чимези Мету
вчера, 04:50