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«Это их версия Юдониса Хаслема». Инсайдер Йован Буха объяснил, почему «Лейкерс» не отчислят Маркиффа Морриса

Йован Буха объяснил, почему «Лейкерс» не расстаются с Маркиффом Моррисом.

«Лука и Леброн любят Морриса. Его считают ветераном и лидером в раздевалке. По сути, это их версия Юдониса Хаслема.

С политической точки зрения я не думаю, что они отчислят Морриса. Его шкафчик находится прямо рядом с шкафчиком Леброна. Я знаю, что это звучит как мелочь, но это не мелочь.

Они не отчислят Морриса», – сказал инсайдер The Athletic в своем подкасте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoЛука Дончич
logoНБА
logoМаркифф Моррис
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