«Это их версия Юдониса Хаслема». Инсайдер Йован Буха объяснил, почему «Лейкерс» не отчислят Маркиффа Морриса
Йован Буха объяснил, почему «Лейкерс» не расстаются с Маркиффом Моррисом.
«Лука и Леброн любят Морриса. Его считают ветераном и лидером в раздевалке. По сути, это их версия Юдониса Хаслема.
С политической точки зрения я не думаю, что они отчислят Морриса. Его шкафчик находится прямо рядом с шкафчиком Леброна. Я знаю, что это звучит как мелочь, но это не мелочь.
Они не отчислят Морриса», – сказал инсайдер The Athletic в своем подкасте.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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